Giampaolo recrimina: "Rigore Juve un regalo, fischiarlo è assurdo"

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo la beffarda sconfitta sul campo della Juventus: "Tante squadre arrivano qui con mezza partita già persa, perché di fronte c'è la Juventus. Noi siamo stati troppo rispettosi, ci è mancata la giusta cattiveria difensiva sul loro gol. Dopo il pareggio però siamo rimasti bene in partita, anche agonisticamente, senza rispettare troppo l'avversario. La squadra mi è piaciuta. Venire qui a fare prestazione e risultato è sempre molto difficile, non ci è riuscito nessuno, ma per me moralmente la gara è finita 2-2".

Sugli episodi da VAR: "Il rigore concesso alla Juventus mi pare un regalo. Possiamo discuterne fino a dopodomani, ma non si può fischiare questo calcio di rigore altrimenti diventa un casino tutte le domeniche. Quel fallo di mano ravvisato è assurdo. La Juve può anche pareggiare in casa ogni tanto eh, non succede niente. Ma mi prendo la buona prestazione. Ma se non arriva il risultato non vale nulla. Ci saranno polemiche, ma non leggerò i giornali. I miei ragazzi hanno dimostrato di avere carattere e personalità. E poi quel gol di Saponara non va mai annullato per quant'è bello".

Credete al quarto posto? "No, credo nel lavoro. Ci sono 6-7 squadre più attrezzate della nostra. Non abbiamo chance da questo punto di vista, ma nei nove mesi possiamo far valere la nostra voglia di migliorarci. La classifica è corta, quindi è tutto molto aleatorio. La continuità pagherà in questo campionato".

Su Quagliarella: "Mi è piaciuto anche oggi, lo vedo nelle piccole cose. Sia lui che la squadra stanno facendo bene".