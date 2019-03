Giampaolo: "Roma? Non ci penso. La Samp non è un club di passaggio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Roma hanno scelto Claudio Ranieri per i prossimi tre mesi, ma il futuro è una terra tutta da scoprire. Che potrebbe coinvolgere Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria oggi impegnato in conferenza stampa: "Non vado dietro a queste cose. In questo senso qui a Genova dobbiamo fare un salto di qualità. Non dobbiamo parlare di interessi personali o mercato a campionato in corso perché passeremo per un club di passaggio per valorizzare i giocatori. Se non cambiamo il modo di pensare e se non riteniamo che la Samp è la mia squadra, io sono fidelizzato ai colori della Samp, possiamo giocare per qualcosa di importante".