© foto di Federico Gaetano

Marco Giampaolo, a margine della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha voluto salutare Walter Sabatini, che ha dato le dimissioni in seguito a un diverbio con il presidente Ferrero: “Vorrei fare un salto a Walter Sabatini, ho grande rispetto per lui, grande uomo e grande professionista. Gli voglio mandare un saluto da parte mia e da parte del mio staff. Mi piace ricordare come lui stesso ci abbia detto in privato che la Sampdoria è stata la motivazione che lo ha aiutato dopo i gravi problemi di salute, le prestazioni della squadra lo facevano stare bene. In bocca al lupo per il futuro”.