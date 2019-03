Giampaolo: "Samp, non siamo un club di passaggio. Sogno il Barça"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sampdoria vetrina per i nuovi talenti? Non è d'accordo Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato intervistato da La Stampa e Il Secolo XIX: "Nessuno, altrimenti saremo sempre visti come un club di passaggio. Senza fidelizzare giocatori e tecnico non si vince".

Le fa piacere l’interesse della Roma?

"Per me vale lo stesso discorso".

Sogna ancora di guidare una grande?

"Il mio sogno è allenare il Barcellona, ma siccome ne ho viste di tutti i colori non vado più dietro a certe cose".