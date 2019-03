Giampaolo: "Sensazioni positive su Quaglia. Duvan? Lo saluto volentieri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quagliarella, Ramirez e Tonelli non al meglio in casa Sampdoria. Ne ha parlato Marco Giampaolo in conferenza stampa: "Sono tutti e tre convocati. Fabio praticamente ha gestito la settimana, abbiamo sensazioni positive. Gaston è rientrato negli ultimi giorni, Tonelli negli ultimissimi. Sono convocati, hanno bisogno, non tutti, di riprendere il ritmo degli allenamenti e lo faremo nelle prossime settimane".

L'Atalanta vola con Zapata.

"Innanzitutto Duvan lo salutiamo volentieri. Professionista straordinario e giocatore eccellente. È un giocatore che dà spessore davanti, ha fisico e difficile nella marcatura lunga. Conosciamo le sue caratteristiche ma non abbiamo predisposizioni a marcature personalizzate, se non collettive".