Giampaolo su Andersen: "Potrà diventare un top. È ai livelli di Skriniar"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari. Queste le sue parole sul processo di crescita di Joachim Andersen: "Dato per assunto quelle che sono le qualità tecniche, le differenze le fanno le qualità morali. Avere la motivazione per arrivare. Il ragazzo, sul piano dell'intelligenza calcistica, è un top. Oggi mi sento di dire che potrà diventare un top calciatore. Quello che potrà intralciare la sua crescita è la testa ma oggi non nutro questa preoccupazione. È uno Skriniar. Lui faceva fuori tutti con la testa, per determinazione e spirito. Andersen è uguale e la sua carriera verrà determinata dall'aspetto mentale".