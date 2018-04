Giampaolo su Buffon: "Chi l'ha bacchettato è ragioniere da scrivania"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Juventus, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha così commentato le parole rilasciate da Gigi Buffon dopo la gara del Bernabeu: "Ne hanno parlato tutti. Io penso che ci sia differenza fra chi fa amministratore delegato e si prepara tre mesi per parlare e chi gioca a calcio. Capisco Buffon. Hai fatto una partita straordinaria a Madrid, non hai mai vinto la Champions e hai quasi 40 anni. Devi entrare nel sentimento del giocatore. Lì c'è passione, sentimento, sport. Tutti quelli che lo hanno, tra virgolette, bacchettato sono ragionieri da scrivania".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.