Giampaolo su Gabbiadini: "Contestualizzato nella nostra idea di gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida di Coppa Italia contro il Milan. Marco Giampaolo ha parlato del nuovo acquisto della Sampdoria, Manolo Gabbiadini: "Il giocatore lo conoscete meglio di me. Credo che per caratteristiche possa essere ben contestualizzato rispetto a quello che è il nostro pensiero di calcio. Per me lui non è un'ala, ma un giocatore che deve stare lì nel 'traffico'. Aspetto di allenarlo, lo faremo integrare con il resto della squadra ed è un giocatore che è venuto qui a darci una mano. L'idea di prendere Gabbiadini è stata contestualizzata per diversi motivi, per quella che potrebbe essere l'uscita di Kownacki e per avere un parco attaccanti di rilievo".