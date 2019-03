© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la conferenza stampa della vigilia di SPAL-Sampdoria Marco Giampaolo, tecnico dei blucerchiati, ha parlato anche del ritorno in panchina di Leonardo Semplici, allenatore degli estensi, dopo i problemi di salute: "Colgo l'occasione per fare gli auguri a Leonardo Semplici di una pronta guarigione. Se la squadra avrà accusato la sua assenza? Semplici allena da parecchio tempo il club e quindi non credo che abbia inciso la sua assenza, ma il suo ritorno in panchina sicuramente gioverà al gruppo".