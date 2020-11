Giampaolo sugli errori di Sirigu: "L'ho visto meglio, non deve dimostrare nulla a nessuno"

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato anche del calo di rendimento del suo portiere Salvatore Sirigu nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara col Crotone: "Sono stato frainteso quando ho detto che aveva preso quattro tiri e quattro gol. Parlavo della percentuale di occasioni dell’avversario, non per responsabilità sua: non eravamo stato fortunatissimi. È un professionista di alto livello, può attraversare qualche periodo, ma i valori restano. Ha la forza e lo spessore per venire fuori da situazioni particolari, altrimenti sarebbe caduto prima. Non deve dimostrare niente a nessuno, deve solo lavorare bene. Ho sempre detto che si possono commettere degli errori, ma è importante come reagisci. E lui lavora bene, ha la forza per uscirne. Ma l’ho visto meglio, è un portiere dalle spalle larghe".