© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato del suo futuro: "Io alla Samp sto bene, mi vogliono bene. Ho un attimo rapporto, la tifoseria ci ha fatto vincere partite impossibili. A Marassi ha pagato pegno anche la Juventus, ci siamo divertiti. Per Fabio è una soddisfazione straordinaria, credo ci sia bisogno di rinnovare motivazioni e crescere. Quello che è stato straordinario prima può diventare ordinario. Bisogna rinnovarsi, anche perché i calciatori hanno bisogno di stimoli diversi".

In caso di offerte Ferrero ti lascia andare?

"Io ho sempre un contratto con la Samp, ma dovrei sempre parlare con il presidente. Non posso scappare da lì. Io faccio un discorso di responsabilità. Possiamo miglioraci, non dobbiamo timbrare il cartellino alle 8:00. Ci devono essere motivazioni forti, devo capire se possiamo fare due o cinque punti in più e non cinque in meno".