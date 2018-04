Giampaolo sul futuro: "Contattato da molti. Napoli? Buona piazza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato“. Marco Giampaolo spaventa la Sampdoria. Raggiunto da tuttocalcionews.it del premio Fair Play ricevuto a Giulianova, il tecnico blucerchiato ha parlato del suo futuro: “A chi mi vede sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza. Ma il futuro non posso prevederlo, nel calcio le cose cambiano di settimana in settimana. Io sono felice di stare alla Sampdoria, è una società affascinante. Per il resto staremo a vedere”.

Aggiornamento 21.16:

Via Twitter, la Sampdoria ha smentito le dichiarazioni di Giampaolo con altre sue parole: "Mi vengono attribuite delle dichiarazioni che non ho mai rilasciato. Alle domande sul futuro ho solo risposto che il futuro non si può mai prevedere, ma che sto bene alla Sampdoria".