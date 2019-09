© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina il tecnico del Milan Marco Giampaolo è tornato sul ko contro il Torino: "Abbiamo avuto il torto di non chiudere la partita, è quella la strada per portare a casa la vittoria. Abbiamo perso alcune coordinate, non abbiamo fatto un buon filtro per far lavorare la difesa. Per buona parte della gara mi sono divertito, la squadra trovava certezze nelle giocate. La gestione di alcuni momenti non è stata ottimale, poi il giudizio viene influenzato dal risultato finale".