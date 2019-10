Giampaolo svaluta l'attacco del Milan e consegna il suo futuro a Piatek

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Giampaolo svaluta il suo attacco. Poco aziendalista, finanche troppo sincero, l'allenatore del Milan per difendere Krzysztof Piatek mette però sul banco degli imputati un intero reparto. "Il Milan non può rinunciare all'attaccante più prolifico della scorsa stagione, se non segna Piatek chi lo fa?". Con queste dichiarazioni, l'allenatore in bilico dei rossoneri, che si gioca la panchina contro il Genoa, fa una mossa poco politica ma di totale protezione della sua punta. La motiva, gli consegna le chiavi del Milan e del suo futuro. Giampaolo va all-in con il rilancio di Piatek, spera e si augura che grazie ai suoi gol, il Grifone venga superato e la sua posizione consolidata. "Non si può pensare di rinunciare al nostro capocannoniere, deve star li a soffrire e prendersi le proprie responsabilità", ha aggiunto a riguardo Giampaolo, che sul suo futuro ha aggiunto. "Non bisogna ragionare sull'io, ma sul noi. Domani è importante per il Milan. Gli interessi individuali non contano nulla". Intanto consegna il suo futuro a uno, Piatek. "Se non segna lui, chi lo fa?". Dipende anche da questo, da oggi, il domani della panchina del Milan.