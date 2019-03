Giampaolo: "Vialli è la storia della Samp. Ferrero? Presidente atipico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Se parli di Vialli evochi gli anni d’oro di Mantovani, lo scudetto, la finale di Champions e si riaccende l’entusiasmo, al di là dello spessore dell’uomo". Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, risponde così a chi gli chiede del possibile arrivo in società di Gianluca Vialli. Intervistato da La Stampa e Il Secolo XIX, il tecnico blucerchiato guarda però all'immediato: "Parliamo di Europa per costruire una mentalità, salire un altro gradino".

Come va con Ferrero?

"È un presidente atipico, non gliene può fregare di meno di giocatori e aspetti tecnici. Sa di non saperne, tanti non sanno ma pensano di saperne e nascono i problemi. È uno che stempera".

A cosa rinuncerebbe per l’Europa?

"A nulla. La rinuncia è stare qui dalle 8 alle 8 senza che mi pesi. Al punto che i magazzinieri mi hanno regalato un mazzo di chiavi... Così la sera chiudo io".