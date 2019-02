Giampaolo: "Zapata? Comunque la Sampdoria non l'ha regalato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute in vista della gara colm Napoli: "Un giocatore che invidio ad Ancelotti? Ne ho avuti due: Mario Rui, che non ha rivali nel mettere la cattiveria che serve ad alzare il livello di competizione, e Zielinski, il centrocampista più forte che ho allenato. Straordinario anche se fuori dal contesto di un’organizzazione di gioco: un centrocampista universale. Ferrero ha detto che per Zapata mi strozzerebbe? Siamo in ritiro a Ponte di Legno, mi avvicina Osti e mi fa: “C’è una grande offerta per Zapata”. Ho obbedito. E comunque la Samp non lo ha regalato e lui l’anno scorso aveva fatto 11 gol in tutto, non 15 a fine gennaio. Se ogni tanto penso che potevo avere la coppia Quagliarella-Zapata? No, perché l’ho avuta. Ceduto Zapata ho pensato a Defrel e sono contento di avere Defrel".