Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Caceres torna alla Juventus. Il difensore uruguaiano vestirà di nuovo bianconero: 600mila euro per il suo cartellino. La sua firma sul contratto già c'è, ora non resta che aspettare che Juve e Lazio definiscano le ultime formalità e domattina si procederà con le visite mediche. Un colpo in entrata che libera in uscita Mehdi Benatia, direzione Qatar (il club è l'Al Duhail).

L'Inter piazza il colpo Cedric Soares. Il portoghese in mattinata ha sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro: operazione in prestito da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Possibile derby di mercato tra Milan e Inter per Carrasco. I rossoneri seguono il belga ma al momento restano in stand-by e non affondano il colpo, i nerazzurri intanto hanno fatto una prima richiesta di informazioni, un sondaggio nel caso in cui parta Candreva.

Milan: incontro tra società rossonera e Zapata per discutere del futuro del difensore col contratto in scadenza. Sul tavolo c'è la proposta del Fenerbahce (rifiutata da Leonardo) che vorrebbe subito il giocatore offrendo 2 anni e mezzo di contratto; sponda Milan, è arrivata la prima vera offerta per il rinnovo: contratto annuale alle condizioni attuali con ingaggio a 2 milioni più bonus. Questa proposta sarà valutata nei prossimi giorni. Intanto oggi è sbarcato a Malpensa Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 in scadenza a giugno con lo Sporting CP. Milan, inoltre, pronto ad accogliere Michelis, centrocampista offensivo classe 2001 dell'Asteras Tripoli.

Allan resterà a Napoli. La trattativa tra il club azzurro e il PSG c'è stata ma le condizioni non hanno soddisfatto il Napoli. Saltata l'operazione Lukaku al Newcastle: alla base della mancata firma del difensore, l'intesa non raggiunta per quanto riguarda l'ingaggio.

Zurkowski ha scelto la Fiorentina, nonostante il rilancio del Cagliari. Viola dunque fiduciosi di poter chiudere a breve per il polacco.

Il Genoa ha accolto Sanabria, sbarcato oggi in Italia e poi, come Schafer, ha sostenuto le visite mediche con il club rossoblù. Sfumata invece la pista Pjaca: il giocatore vuole restare alla Fiorentina. Il Genoa comunque non si ferma e ha incontrato il Chievo per Radovanovic e spinge anche per Depaoli (su cui però c'è anche la Samp). Rossoblù comunque attenti anche ai giovani talenti: in tal senso è fatta per Zennaro dal Venezia e per Basit dell'Arezzo. Entrambi sosterranno le visite mediche lunedì prossimo.

L'Atalanta ci prova per Inglese, attaccante del Parma ma di proprietà del Napoli. L'intenzione dei nerazzurri è quella di arrivare subito all'intesa col giocatore ma gli azzurri vogliono rimandare il discorso a giugno. Inglese infatti dovrebbe finire la stagione a Parma.

Un altro ritorno in Serie A di questa sessione di mercato è quello di Schelotto che arriva al Chievo in prestito secco dal Brighton. Il Cagliari è su Luca Pellegrini della Roma, dopo aver salutato Pajac (direzione Empoli); oggi inoltre è stato il giorno della firma di Oliva. Per il Sassuolo, domani può essere la giornata decisiva per chiudere per Demiral. L'Alanyaspor riscatta il difensore turco dallo Sporting CP e poi lo cederà ai neroverdi. Intermediari al lavoro in Turchia con la speranza di tornare in Italia insieme al giocatore.

Chievo al lavoro per riportare in Italia l'ex Empoli Assane Dioussè, ora al St. Etienne. Il Frosinone accoglie Trotta: il giocatore ha sostenuto oggi le visite mediche col club ciociaro. Il Parma ha preso Diakhate, centrocampista classe '98, dalla Fiorentina. Restando in tema viola: tre sono i club interessati a Eysseric. Si tratta di Nantes, Bordeaux e PAOK. Si è bloccata invece la trattativa per El Kaddouri al Parma: alla base, la necessità di tenere il giocatore per giocarsi il titolo di campione di Grecia con il PAOK. Il presidente del club greco ha comunque promesso al giocatore che in estate proverà a porre in essere le condizioni per il buon esito della trattativa.

Serie B: il Pescara è su Eguelfi (chieste informazioni) e sta per accogliere Sottil in arrivo dalla Fiorentina. Ufficiale Ciciretti all'Ascoli, club protagonista di uno scambio di portieri con l'Empoli (Fulignati-Perrucchini). Embalo ha firmato con il Cosenza, club che è anche su Litteri e Cissè per l'attacco. Cosenza favorito per Bittante, in uscita dall'Empoli. Il Livorno lavora per Giuseppe De Luca del Cluj (in prestito dall'Entella).

Dall'estero: fatta per il trasferimento di Paredes dallo Zenit al Paris Saint Germain. Decisivo il pressing del club francese che è arrivato ad offrire 40 milioni più 5 di bonus. Ufficiale il ritorno di Jardim sulla panchina del Monaco, club che ha accolto Vinicius dal Napoli (oggi le visite mediche). Bergessio resta al Nacional Montevideo: domani la firma.