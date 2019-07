Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

In Cina in campo, in Inghilterra sul mercato: la Juventus lavora tramite la spedizione inglese di Paratici con l’obiettivo di sfoltire la rosa. Su Perin spunta l’opzione Aston Villa, club fin qui più attivo del mercato di Premier, che si è inserito dopo lo stop della trattativa col Benfica. Possibile futuro in Inghilterra anche per Khedira, su cui c’è il Wolverhampton, e per Kean per il quale ci sono stati contatti con l’Everton. Dovrebbe rimanere alla Juventus invece Demiral, che i bianconeri non hanno intenzione di cedere: il turco continua a interessare al Milan che però non sembra trovare varchi. Per l’attacco rimane in uscita Higuain (titolare contro l’Inter) e si valutano le opzioni per il futuro di Dybala, che al suo rientro dalle vacanze post Copa América, capirà la sua funzionalità nel progetto di Sarri per scegliere se rimanere o andare via.

Chi potrebbe rimanere è Ivan Perisic all’Inter: il croato è stato schierato in attacco da Antonio Conte che in conferenza stampa ha dichiarato di vederlo bene in quel ruolo. Da sistemare però ancora tutto il resto del reparto, con Icardi che si allena in solitaria ad Appiano in cerca di una soluzione, e il club che lavora per soddisfare le richieste del Manchester United per Lukaku. Distante invece Edin Dzeko, oggi titolare e capitano con la Roma nel test con il Gubbio. Roma che lavora anche sul fronte uscite: si tratta per Nzonzi al Monaco e Olsen al Porto.

Altra frenata nel mercato del Milan: dopo il No per Demiral, stavolta a complicarsi è una trattativa in uscita. La cessione di André Silva al Monaco si è complicata per le visite mediche e il Milan cerca un altro club da cui incassare circa 30 milioni. Intanto continua il pressing del Wolverhampton per Cutrone, affare da circa 18 milioni. Sul fronte entrate rimane avanzata la situazione per Angel Correa: il ds italiano dell’Atlético Berta è venuto a Milano ma non è stato necessario un nuovo incontro dopo quello di domenica scorsa; l’operazione è impostata per 40 milioni più bonus.

Sul fronte Chiesa ieri le parole di Commisso e Barone hanno chiuso alla cessione del ragazzo, che però continua ad avere forte il pressing della Juventus. “In questo momento penso a tornare in forma, poi parlerò con la società. Le decisioni sono rimandate, ma non c’è alcun problema” le sue prime parole dopo aver raggiunto il ritiro dei viola negli Stati Uniti.

Incerto anche il futuro di Milinkovic Savic: oggi Acerbi ha dichiarato che “È normale che abbia grandi ambizioni”, dando credibilità a una sua possibile partenza.

Si muove il mercato dei centrocampisti: il Genoa cerca un rinforzo in mezzo al campo e oltre all’opzione Lucas Silva del Real Madrid spunta l’ipotesi Borja Valero, contesto anche dalla Fiorentina; chiusa per Calò della Juve Stabia e interesse anche per Amin Harit dello Schalke.

De Rossi è partito per l’Argentina, direzione Boca Juniors, da cui arriverà in Italia un altro centrocampista, Nahitan Nandez, pronto a vestire la maglia del Cagliari (che oggi ha ufficializzato Marko Rog).

Non è però l’unica operazione che il Boca sta facendo con club italiani visto che tratta con la Sampdoria per uno scambio tra Pavon (esterno classe ’96) e Gaston Ramirez. Tra i due club, che in questa sessione hanno già concluso l’affare Maroni, potrebbe nascere una trattativa anche per il giovane Almendra, che piace alla Samp. Blucerchiati che guardano anche in attacco, pronti a inserirsi nella trattativa per Verdi tra Napoli e Torino, oltre a sondare ancora la pista per l’ex Atalanta Rigoni. In arrivo anche i giovani dell’Inter Pompetti e D’Amico mentre in uscita dalla Sampdoria c’è Verre, obiettivo del Verona con cui ci saranno prossimamente nuovi incontri.

Sempre nel mercato dei centrocampisti è ufficiale l’arrivo di Obiang al Sassuolo. Sassuolo che si muove anche su altri fronti: è arrivato oggi il promettente portiere Russo dal Genoa, scambiato con Cassata; bè stato invece ceduto a titolo definitivo all’Amburgo, mentre Di Francesco è vicinissimo alla Spal. Babacar è richiesto dal Sassuolo ma al momento non c’è intesa sulla formula.

L’Udinese ha preso via Watford l’attaccante serbo Stuparevic, l’ultima stagione al Vozdovac: il giocatore ha già raggiunto i compagni in ritiro. Ufficiale anche l’arrivo di Skov Olsen al Bologna, oggi presentato in conferenza stampa dopo una lunga trattativa: il danese da domani si allenerà a Neustift con i compagni.

SERIE B – Su Koné del Torino ci sono Cremonese, Trapani e Perugia. Si muove il Venezia che prende il difensore Lakicevic in prestito dal Genoa. Ufficiale Mustacchio al Crotone dal Perugia così come si è finalmente chiusa la doppia operazione per portare da Parma a Empoli Stulac (titolo definitov) e Dezi (prestito con obbligo legato alla promozione). Firma anche per Candellone del Pordenone, attaccante classe ’97 in prestito dal Torino.

SERIE C – Ufficiale l’acquisto di Dall’Oglio dal Catania: triennal dopo essersi svincolato dal Brescia.

ESTERO – Novità soprattutto dalla Spagna. Il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso così sul caso Griezmann: “È possibile bloccare il trasferimento di un giocatore. L’Atlético Madrid ha presentato un reclamo e ha posto il dubbio sul fatto se dovessimo concedere la licenza del trasferimento”. Sul fronte Real invece l’infortunio di Asensio (rottura del crociato) può complicare la partenza di Bale.