Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Mert Cetin, centrale turco classe '97 del Gençlerbirliği, è un nuovo difensore della Roma: operazione da 3,5 milioni di euro. Un investimento del club per questo giocatore che il ds Petrachi ha seguito a lungo. Per lui, nella scorsa stagione, 25 presenze (22 da titolare e per 90' in campo) e un gol in 1.Lig (Serie B turca) nella stagione terminata con il primo posto e dunque con la promozione in Super Lig.

L'asse Roma-Turchia è più vivo che mai anche per il passaggio di Nzonzi al Galatasaray. Il mediano francese, infatti, ha raggiunto Istanbul, dove sosterrà le visite mediche con il club turco e poi si potrà definitivamente formalizzare questa operazione.

Capitolo rinnovi per i giallorossi: dopo Zaniolo, oggi è stato il turno di Cengiz Under. Contratto fino al 2023 a 2 milioni di euro all'anno.

Futuro (ancora) in Spagna per Samuele Longo. L'attaccante classe '92 di proprietà dell'Inter si trasferisce infatti al Deportivo La Coruna.

Il Milan prova a stringere per Correa ma l'affare non è semplice ed è al momento in stand-by, complice un intreccio di mercato che coinvolge anche Rodrigo Moreno Machado obiettivo dell'Atletico Madrid. La squadra allenata dal Cholo Simeone, infatti, ha già virtualmente chiuso per l'attaccante classe '91 del Valencia ma intende acquistarlo con i soldi incassati dalla cessione dell'argentino Angel Correa. Da tempo nel mirino del Milan, il numero 10 dei colchoneros sarebbe disposto a trasferirsi in Serie A, ma la fumata bianca tra club non è ancora arrivata.

Il Sassuolo è vicino all'accordo per Mammana dallo Zenit. Il difensore centrale, che vanta anche tre presenze con la nazionale argentina, arriverebbe in Italia in prestito con diritto di riscatto, per un'operazione dal valore complessivo di circa 10-11 milioni di euro.

Choupo Moting è un obiettivo per l'attacco del Lecce ed ora il PSG ha aperto ad una sua possibile partenza in prestito. Ora dunque al club giallorosso non resta che dialogare con il giocatore stesso e con il suo entourage ma intanto incassa l'apertura dei francesi.

Per Balotelli al Brescia ormai manca soltanto l'ufficialità, che arriverà entro domenica. Il Flamengo si è tirato indietro nella corsa all'attaccante e il club brasiliano l'ha comunicato anche con una nota ufficiale sul proprio sito: "Il Flamengo, il calciatore Mario Balotelli e i suoi rappresentanti - si legge - decidono, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere oggi le trattative che implicano il possibile acquisto del giocatore".

Per il Parma, pazza idea Coentrao, da tanti anni amico e compagno di nazionale di Bruno Alves. I gialloblù ci pensano per la fascia sinistra, ancora scoperta dopo al rientro in nerazzurro di Dimarco al termine del prestito dall'Inter. Il Parma inoltre lavora al possibile ritorno di Alessandro Bastoni, centrale classe 1999 protagonista nella scorsa stagione con 24 presenze totali in Serie A. Per quanto riguarda la corsia di destra, invece, si continua ad osservare da vicino Andrea Conti del Milan. A sinistra si andrà fino in fondo nella trattativa con l'Udinese per Giuseppe Pezzella, che potrebbe arrivare in gialloblu con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Oltre alle entrate, però, il Parma lavora anche alle uscite. Ceravolo, si avvicina più alla Cremonese che al Frosinone; mentre il giovane Alessandro Minelli, classe 1999, è vicino al Pisa.

La Fiorentina lavora per Pedro della Fluminense. La valutazione del brasiliano classe '97 è di circa 15 milioni. Il club viola vorrebbe provare a prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, ma al momento l'operazione è legata alla possibile uscita di Simeone. Un altro nome per il mercato viola è quello di Diego Rossi. Per l'esterno d'attacco uruguaiano, la richiesta del Los Angeles FC è scesa da 15 a 12 milioni; al momento l’offerta viola è di 8 milioni più bonus.

Serie B: l'Ascoli vuole Marco Crimi per rinforzare il proprio centrocampo. Il classe '90 di proprietà della Virtus Entella, ha trascorso la passata stagione in prestito allo Spezia collezionando 22 presenze e 2 gol in B. La Cremonese si prepara ad accogliere lo svincolato Bianchetti come rinforzo per la difesa.