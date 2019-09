Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

La Roma sta per accogliere Nikola Kalinic. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni: oggi l'attaccante sarà in città e sosterrà le visite mediche. Restando in tema attacco (e entrate), il Corinthians ha aumentato la richiesta economica per Mateus Vital, trequartista (anche esterno) sul quale i giallorossi sono ormai da qualche giorno. Ora però non bastano più gli 8 milioni iniziali: il club brasiliano ne chiede 10. Un rialzo che i giallorossi non hanno preso benissimo, tuttavia proveranno a riaprire la trattativa nella notte.

Per quanto riguarda le uscite: la trattativa per la cessione di Schick al Lipsia è in via di definizione. La formula è quella del prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto (fissato a 20 milioni) al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

E' fatta per l'arrivo di Pedro alla Fiorentina. La punta brasiliana lascia dunque il Fluminense ed è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A. La trattativa tra i club ora è arrivata alla conclusione, le parti sono allo scambio dei documenti e tra poco il giocatore dovrebbe il Brasile per partire verso l'Italia (la Fiorentina infatti vorrebbe che arrivasse a Firenze già oggi). Operazione a titolo definitivo sui 13/14 milioni e alla fine sarà garantito il 20% della futura rivendita al Fluminense.

La Fiorentina è anche su Politano ma l'Inter continua a resistere. Nè Conte nè la società stanno prendendo in considerazione l'offerta viola di 30 milioni; se la situazione resterà questa (salvo dunque rilanci fuori mercato) il giocatore è destinato a restare in nerazzurro.

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Ounas al Nizza in prestito con diritto di riscatto. In casa azzurra, inoltre, giornata di visite mediche per Llorente, mentre a Parma è stato il giorno di Matteo Darmian. Il difensore classe '89 arriva a titolo definitivo a 1,5 milioni dal Manchester United.

Il Genoa non molla Lucas Necul, centrocampista classe 1999 dell'Arsenal di Sarandì. La trattativa prosegue per portare in Italia il giovane talento ma resta l'incognita relativa alla chiusura del calciomercato ormai alle porte. Inoltre, i rossoblù devono ancora ultimare alcune operazioni in uscita.

Sempre in entrata, il Genoa ha acquistato Hossein Zamani, calciatore iraniano classe 2002 cresciuto nel vivaio dell'Ajax ma rimasto svincolato. Era in prova in questi giorni con la Primavera dei liguri, che hanno deciso di confermarlo. Lo seguivano le due squadre di Manchester e il Milan.

La Sampdoria sempre più vicina a Seculin: il portiere del Chievo è stato a lungo in lizza per diventare il vice Audero in blucerchiato e adesso potrebbe arrivare l'accelerata decisiva per il suo trasferimento. Lato uscite: Leonardo Capezzi è vicino al passaggio in Spagna: la sua prossima squadra dovrebbe essere l'Albacete, attualmente in Segunda dove l'anno scorso ha sfiorato la promozione in Liga, sfumata solo dopo l'eliminazione ai playoff.

Il Cagliari cerca un rinforzo in difesa e l'ultima idea è Edoardo Goldaniga del Sassuolo: il centrale neroverde, prima al Palermo e nell'ultimo anno in prestito al Frosinone, è finito nel mirino dei rossoblù: primi contatti per chiedere informazioni riguardo al giocatore.

Ufficiale Laxalt al Torino, così come Imbula al Lecce. Lecce sempre tra Babacar e Sobolev. Il Brescia vuole Thorsby per il centrocampo.

Serie B: per il Pisa, l’arrivo di Alessio Curcio all’Olbia dal Vicenza, dovrebbe liberare Andrea Vallocchia, centrocampista classe ‘97 che raggiungerebbe così il club neroazzurro. La Cremonese ha ufficializzato Valzania, centrocampista classe 1996 arriva in prestito dall'Atalanta. Pescara in pressing per Mirko Drudi difensore del Cittadella.

Dall'estero: Jean-Kevin Augustin, attaccante francese classe 1997, si trasferisce al Monaco. Sempre il club francese (ri)accoglie Bakayoko: il centrocampista torna in prestito per un anno con opzione di acquisto.