Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Fonte: Gianlucadimarzio.com

© foto di Federico De Luca

Un incontro serale durato oltre 2 ore, una trattativa che adesso entra nel vivo. Il Milan e Nikola Kalinic: un vertice stasera tra la dirigenza rossonera e l'intermediario Ramadani (a rappresentare la Fiorentina) anima questo asse di mercato tra rossoneri e viola per l'attaccante croato. In più, domani è atteso l'arrivo in Italia dell'agente dello stesso Kalinic, Ergec, il che è un ulteriore segnale del fatto che la trattativa stia entrando sempre più nel vivo. La Fiorentina vorrebbe solo cash, il Milan invece vorrebbe aggiungere delle contropartite come Lapadula e Kucka in questa operazione. Le parti comunque si vedranno di nuovo nei prossimi giorni e questo incontro è stato utile per capire la valutazione del giocatore da parte della Fiorentina e le richieste dello stesso attaccante. La Roma, invece, dopo l'addio di Salah (direzione Liverpool), deve fare i conti con l'interesse - forte - dello Zenit per il duo Manolas-Paredes. Con il difensore greco c'è già un accordo totale (manca solo l'intesa economica con la Roma), ed ora anche il centrocampista argentino ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Russia: domani il suo agente sarà in Italia. Si tratta comunque di due operazioni separate, queste sull'asse Roma-Zenit, ma il costo complessivo può aggirarsi intorno ai 65 milioni di euro. Come sostituto per Paredes, in caso di partenza, il nome resta quello di Seri del Nizza, mentre come esterno alto si pensa ancora a Ounas e Izquierdo. In caso di partenza di Skorupski, invece, la Roma vorrebbe Diego Alves del Valencia, mentre su Vainqueur si registra l'interesse del Galatasaray. Tutto fatto per l'arrivo di Pellegrini (già avvenuto lo scambio di documenti col Sassuolo): il giocatore firmerà sul contratto che lo legherà ai giallorossi non appena terminerà la sua avventura all'Europeo Under 21 e farà ritorno in Italia. Infine, è saltato l’affare Doumbia-Sporting Clube a causa dell’inserimento del Fenerbahce che ha tentato l’ivoriano con un’offerta d’ingaggio superiore. Le due società si sentiranno la prossima settimana per provare a chiudere.

La Juventus è su Pietro Pellegri del Genoa (che interessa anche a Inter e Milan) ed oggi c’è stato un incontro proprio tra Paratici e l’agente del giovane classe 2001, Giuseppe Riso. In giornata i bianconeri hanno incontrato anche Davide Lippi e si è parlato di due giocatori: Ganz e Spinazzola. La volontà dei bianconeri è di riportare a Torino già da quest’anno Spinazzola, giocatore però in prestito biennale dall’Atalanta (i nerazzurri però non sembrano disposti a cedere); mentre su Ganz c’è l’interesse di alcune squadre di A, come Genoa e Atalanta. Incontro anche con l'agente di Neto: su di lui c'è il Watford che offre 10 milioni e lo prenderebbe a titolo definitivo (soluzione gradita ai bianconeri), ma anche il Valencia che invece è pronta ad accoglierlo con un prestito con obbligo (destinazione gradita al giocatore). Resta in stand-by l'affare Douglas Costa, in calo le quotazioni di Fabinho (verso lo United) mentre restano vivi i contatti per Danilo del Real. Sul fronte uscite: Grigoris Kastanos, dopo una stagione al Pescara, domani firmerà con lo Zulte Waregem (pronto dunque ad un’avventura in prestito in Belgio). Per quanto riguarda la dirigenza: lo scouting manager Javier Ribalta lascia Torino e inizierà una nuova avventura nel Manchester United come punto di riferimento per lo scouting e il reclutamento. Capitolo Inter: per Borja Valero si conta di chiudere l'inizio della prossima settimana, ed anche l'affare Skriniar è in via di definizione. Operazione che dovrebbe chiudersi per 20 milioni più Caprari alla Sampdoria, mentre lo stesso club blucerchiato pensa a come rinforzare la difesa: sempre viva la pista che porta a Widmer per il quale c'è stato un incontro con l'Udinese (la richiesta dei bianconeri è di 10 milioni, la Samp vorrebbe inserire Sala nell'operazione) ed il nome nuovo è Colley del Genk.

Tornando all'Inter, procede la trattativa per Banega e Jovetic al Siviglia: i contatti tra le parti sono proseguiti anche oggi e se si riuscisse a chiuderla, si tratterebbe di un'operazione da circa 20 milioni totali. L'Atalanta invece ha formulato al Papu Gomez una super offerta di rinnovo: in caso di 'sì', l'argentino diventerebbe il giocatore più pagato di sempre dell'Atalanta. Su questa proposta del club, il Papu comunque rifletterà nelle prossime ore insieme al suo agente. Lunedì, invece, potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere la questione rinnovo Reina al Napoli: sarà infatti la giornata in cui avverrà l'incontro tra l'agente del portiere e De Laurentiis. La Lazio ha esercitato l’opzione di controriscatto per Simone Palombi, dopo la stagione alla Ternana. In casa Fiorentina, ufficiale l’acquisto dell’attaccante classe 2000 Vlahovic dal Partizan Belgrado (contratto quinquennale per lui). Capuano ha rinnovato con il Cagliari fino al 2019. Il Bologna ha preso a titolo definitivo il giovane portiere Thomas Fantoni dal Bassano Virtus. Benevento: vicini gli arrivi del portiere Belec e del terzino Letizia a titolo definitivo.

Serie B: la Virtus Entella accoglie Zucchetti (ufficialità arrivata in giornata), svincolatosi dal Milan, e per la difesa oltre a Casasola del Trapani pensa anche a Di Lorenzo del Matera. Il Foggia ha esercitato il diritto di opzione per Guarna, preso dunque adesso a titolo definitivo, ed ha acquistato anche Celli (terzino sinistro classe ’94 ex Lupa Roma). Il Perugia oggi ha accolto ufficialmente Federico Giunti come nuovo allenatore; mentre per il centrocampo piacciono Macek e Colombatto. Nuovo rinforzo a centrocampo per la Ternana che ha chiuso per Paolucci, classe ’86 che lascia dopo 5 anni e mezzo il Cittadella. Ben avviata la trattativa tra il Frosinone e Aramu, classe ’95 di proprietà del Torino e che ha trascorso la passata stagione in prestito alla Pro Vercelli. Il Carpi ha preso Malcore, attaccante classe ‘93 del Manfredonia, e pensa a Giacomo Volpe del Gubbio per la porta. Il Bari ha avviato i contatti per Tello (c’è fiducia di chiudere) e Romagna (per il quale c’è anche la possibilità Cagliari) con la Juventus, mentre per l’attacco si insiste per un nuovo prestito di Floro Flores (cercato anche da Empoli e Novara) dal Chievo Verona. Il Novara intanto ha acquistato Marco Calderoni (terzino sinistro classe ’89) a titolo definitivo dal Chievo. Il Brescia la prossima settimana incontrerà la Roma per Machin, centrocampista classe ’96 di proprietà dei giallorossi, con cui ha ancora due anni di contratto.

Dall’estero: il Southampton ha ufficializzato l’arrivo di Pellegrino sulla panchina. Fabinho è molto vicino al Manchester United: la trattativa è ben avviata e si tratta di un'operazione da 50 milioni. Il Chelsea invece è a un passo dal colpo Bakayoko dal Monaco per il centrocampo e insisterà per Alex Sandro.