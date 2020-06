Gianluca Petrachi sospeso dalla Roma: a breve anche il comunicato. De Sanctis nuovo ds

Gianluca Petrachi sospeso dalla Roma. Il club giallorosso, riporta 'Sky', nei prossimi minuti dovrebbe diramare un comunicato in cui ufficializzerà questa decisione presa dopo la rottura che s'è consumata negli ultimi giorni tra l'attuale ds e il presidente James Pallotta.

Il club ha voluto evitare un licenziamento in tronco ma è possibile a questo punto che si finisca in Tribunale, anche perché un anno fa Petrachi firmò un contratto di durata triennale. Al posto di Petrachi, verrà promosso nel ruolo di direttore sportivo Morgan De Sanctis che negli ultimi mesi ha conseguito il patentino per ricoprire questo ruolo. Con De Sanctis opereranno sul mercato giallorosso l'amministratore delegato Guido Fienga e il braccio destro di Pallotta Franco Baldini.