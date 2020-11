Gianni Di Marzio su Maradona: "Volevo portarlo subito a Napoli per strapparlo alla Juve"

Gianni Di Marzio è stato colui che per primo era riuscito a scoprire il talento di Diego Armando Maradona sui campi di provincia in Argentina. Un rapporto speciale che l'ex allenatore ha ricordato così a Il Mattino il giorno dopo la scomparsa del Pibe de Oro: "È come se fosse morto un figlio. Volevo portarlo subito a Napoli perché mi disse che la Juventus di Sivori voleva acquistarlo. Lo feci firmare negli spogliatoi il giorno dopo il nostro incontro ma Ferlaino non volle prenderlo subito. Diego poi andò al Boca e divenne un grande. Ero felicissimo quando alla fine arrivò al Napoli, Antonio Juliano era stato un mio giocatore e si ricordò che parlavo sempre di Maradona e lo portò in azzurro".