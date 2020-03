Gianni Mura, il raffinato erede di Brera, tra calcio, ciclismo e buon cibo

Con Gianni Mura se ne va una delle ultime più prestigiose firme del giornalismo italiano. Penna raffinatissima, era considerato un figlio di Gianni Brera sia per lo stile che per il pathos con cui raccontava gli eventi sportivi, non solo calcistici. Il ciclismo era un'altra delle sue passioni, anche questa condivisa con Brera. Durante il Tour de France i suoi articoli erano tecnici ma spesso anche veri e propri ritratti del personaggio colto nel momento massimo della fatica, riuscendo ad unire epica e poesia.

Giornalista tutto d'un pezzo, raramente concedeva interviste anche perchè come sottolineava spesso, voleva trattare solo di argomenti che conosceva a fondo. In ogni caso fino a qualche anno fa non era neanche così semplice rintracciarlo. Finchè ha potuto ha evitato il telefonino: chi lo voleva doveva chiamarlo ad un numero fisso. Oppure leggerlo su Repubblica, anche nel suo 'Sette giorni di Cattivi Pensieri', ogni domenica nelle pagine dello sport del giornale. Era una rubrica in cui assegnava voti a dichiarazioni e prese di posizione di personaggi del calcio o dello sport in generale che a volte gli è costata anche qualche discussione.

L'ultima rivoluzione tecnologica nel calcio non lo stava convincendo e in una recente intervista al Corriere dello Sport aveva spiegato: "Il calcio è mistero senza fine bello, come diceva Gianni Brera, non un trattato di anatomia. Seriamente, sarebbe giunto il momento di ribellarsi alla logica industriale della monocultura tecnologica per tornare alla sapienza del calcio. Il Var sta fallendo". Parole nette, dall'alto dell'esperienza di un giornalista che aveva iniziato la sua carriera nel 1964 alla Gazzetta dello Sport con direttore Gualtiero Zanetti.

Ma Gianni Mura non era solo questo: amante del gusto, del buon cibo e del buon vino, era estremamente godibile la sua rubrica su Il Venerdì di Repubblica dal titolo 'Il Mangia e Bevi', che scriveva insieme a sua moglie Paola. Visitavano ogni settimana un ristorante diverso e pubblicavano poi una recensione, senza tralasciare niente al caso, neanche all'apparecchiatura ("insopportabili il tavolo nudo senza tovaglie e neanche la tovaglietta"). Curiosamente un giorno, nel suo girovagare per l'Italia, notò anche come la parola chef pur non prevedendo il femminile era stata rivisitata e a Firenze aveva trovato scritto sul menù... 'la sceffa'. In Francia invece durante il Tour de France era capace di scovare trattorie che pochi altri avrebbero saputo indicare, come a Bordeaux dove cucinavano una straordinaria carne di maiale ("ma il mio piatto preferito sono le salsicce alla brace").

Concedeva poche interviste, dicevamo: ma qualche anno fa a margine del Memorial Currò a Genova riuscimmo ad intervistarlo per Tuttomercatoweb.com. All'epoca si parlava di un ipotetico ritorno di Ancelotti al Milan. E Mura senza esitare disse: "Per andare adesso al Milan bisognerebbe essere veramente pazzi". Chissà se anche oggi direbbe la stessa cosa.