Gianni Vio: "Felice per Montella in viola. Saprà fare bene"

© foto di Giacomo Morini

"Sono contento per Vincenzo, la Fiorentina vista da fuori è una squadra giovane ma un buon gruppo al quale lui saprà dare la sua bella filosofia di gioco". A dirlo ai microfoni di Firenzeviola.it è Gianni Vio, tecnico delle punizioni che attualmente lavora con la SPAL ma che ha affiancato Vincenzo Montella nelle prime due stagioni alla Fiorentina.

Visto l'addio polemico, si aspettava un suo ritorno alla Fiorentina?

"Se è ritornato significa che i rapporti sono buoni e professionali. Accade durante le annate di avere punti di vista differenti e lui è uno che non si nasconde e ci mette la faccia, ma se è tornato questa è la conferma che è stato superato tutto".

Cosa si aspetta da lui?

"A 7 partite dalla fine si inserisce in un lavoro già svolto da altri ma di sicuro imprimerà la sua filosofia perché è un amante del bel calcio e del possesso palla spagnoleggiante, dei risultati attraverso la costruzione del gioco e un'identità di squadra. Poi in estate potrà incidere nella programmazione ma l'immagine esterna dell'attuale Fiorentina è comunque positiva e saprà fare bene".

Può aver inciso la voglia del trofeo sfuggito nel 2014, quando lo affiancava anche lei?

"E' una situazione ben diversa perché questa situazione di campionato e coppa in cui si trova la Fiorentina è della gestione precedente, l'altra l'avevamo creata noi stessi con i nostri risultati. Certo è che una partita così importante per la squadra, per la società e di conseguenza per lui è di stimolo per qualsiasi allenatore ma non credo che abbia inciso nella scelta di Montella".