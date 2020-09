Gigante argentino, vittima di un sequestro lampo: chi è Valenti, primo colpo del nuovo Parma

Il primo colpo del Parma americano sarà argentino. Salvo clamorose sorprese, infatti, è Lautaro Valenti l'acquisto anticipato via Twitter da Kyle Krause, nuovo presidente statunitense del club emiliano. Proviamo a conoscerlo un po' meglio.

Gioca nel Lanus. Classe '99, nato a Rosario, ha vestito fin dal settore giovanile nel Granate. Il debutto tra i professionisti è datato 6 maggio 2019, in Copa de la Superliga contro il Vélez Sarsfield. Nella stagione 2019/2020, trova continuità sotto la guida del tecnico Luis Zubeldia: il bilancio finale è di 29 partite complessive, tutte da titolare. Curiosamente, non è mai subentrato nelle (poche) occasioni in cui è andato in panchina.

Gigante col vizio del gol. Ad aiutarlo nell'esplosione, l'esordio in campionato: 27 luglio 2019, in Superliga argentina, contro il Gimnasia. Pronti via, al 21' segna la rete del momentaneo vantaggio. La partita finirà 1-1, ma Valenti si ripete poche gare dopo, andando a segno sia contro l'Independiente che contro il Colon. Tre gol: non male, per un difensore centrale. Ad aiutarlo, le doti fisiche: 188 centimetri per 80 kg, un carrarmato difficile da fronteggiare. E infatti le palle alte sono una delle sue specialità.

Un marcatore. L'imponente struttura fisica è una delle migliori qualità del giovane Lautaro, che come difensore ha soprattutto attitudini da marcatore. Con lui, il Parma porterà a casa un difensore molto fisico, decisamente rognoso da affrontare. I punti da migliorare? La costruzione dal basso, nella quale ci sono discreti margini. Ma la giovane età (21 anni) aiuterà senza dubbi. Quanto al modulo, finora ha sempre giocato in una difesa a quattro, almeno tra i professionisti.

Il caso sequestro. Al netto delle sue qualità, Valenti è diventato famoso anche fuori dal campo. Il 24 gennaio 2020, dopo una sconfitta contro l'Aldosivi, viene infatti rapito. È un sequestro lampo, e lo racconterà qualche mese dopo lo stesso Lautaro agli inquirenti: dopo la partita, era infatti andato a casa col suo amico Tomas Garcia e due ragazze. A un certo punto i giovani decidono di uscire per comprare delle pizze: sul percorso, vengono accostati da dei criminali. Li prendono in ostaggio e contattano Adrian Ruocco, agente del difensore: la trattativa è rapida e si chiude con il pagamento di 70mila peso (poco meno di 3mila euro) come riscatto, lasciati in una stazione di servizio di Lanus. I due tornano a casa, in buone condizioni di salute. La polizia sta tuttora indagando sulla dinamica degli eventi. Mentre la carriera di Valenti, per fortuna, prosegue senza nuovi ostacoli. Ora c'è la prossima tappa, Parma.