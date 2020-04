Gigi Riva: "Mi auguravo il rinvio degli Europei: Mancini coglierà i frutti l'estate prossima"

vedi letture

A 50 anni dallo scudetto vinto con la maglia del Cagliari, Gigi Riva, indimenticato bomber della Nazionale oltre che ovviamente del club sardo, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica ripartendo dallo stop dei campionati: "I tanti contagiati tra i calciatori ci hanno fatto capire che il virus non guarda in faccia a nessuno. Prima la salute, poi con calma ripartiremo". Sugli Europei che sono slittati all'estate prossima: "Me l'auguravo. Nessuno può chiamarsi fuori dal primo obiettivo che è quello di guarire. Mancini coglierà i frutti del suo lavoro il prossimo anno. Adesso dobbiamo dimostrarci seri, civili e responsabili". Infine un messaggio agli sportivi: "Le rinunce e i sacrifici ripagheranno. Dobbiamo stare a casa per venirne fuori in fretta, altrimenti diventa un'angoscia".