Gilberto e Vinicius, destino comune: carneadi in Serie A, clausole da fenomeni al Benfica

Gilberto, ex giocatore della Fiorentina, è passato ieri al Benfica per 3 milioni di euro (1,5 andranno ai viola). Il brasiliano ha firmato un accordo fino al 2025, ma la curiosità riguarda la clausola rescissoria fissata per chi vorrà acquistarlo: secondo quanto riporta ABola, infatti, l'ammontare della cifra è 80 milioni di euro. Una notizia che ricorda in parte quanto accaduto con Vinicius, acquistato dal Napoli nel 2018 e mai schierato in partite ufficiali dai partenopei: il brasiliano andò via nella scorsa estate, dopo una serie di prestiti, per 17 milioni e il club di Lisbona ha inserito nel contratto una clausola da 100 milioni.