Giocare una final eight con il Bayern Monaco per aiutare l'Inter. Perisic così è più vicino

Ivan Perisic è stato un assoluto protagonista del quarto di finale vinto dal Bayern Monaco contro il Barcellona. Una prestazione maiuscola quella del croato, impreziosita sì da un bel gol, ma di forma e di sostanza, quasi a rimarcare come la sua intenzione è quella di rimanere in Baviera, una volta di più. Dopo essersi dimezzato lo stipendio per il periodo Covid, oltre a rimanere in Germania a giocare senza percepire stipendio. Una scelta che è stata molto apprezzata, nei prossimi giorni ci sarà un summit fra le parti - Inter e Bayern Monaco - per capire quale può essere il futuro di Perisic.

BENE LO SCONTO - Come in altre situazioni (la prima che viene in mente è quella di Sensi) il Covid ha abbassato quasi tutte le clausole e i riscatti. Così seppur Perisic non avrebbe dovuto rimanere, in linea teorica, dall'altra un discorso franco, con uno sconto sui 20 milioni pattuiti un anno fa, potrebbe fare comodo a entrambi i club. Anche perché l'Inter non ha intenzione di riprendere Perisic dopo la scelta dell'anno scorso, come per Icardi e Nainggolan (che continua a piacere al Cagliari).

OTTIMA LA PRESTAZIONE - In ogni caso la scelta è apparsa evidente, perché il croato ha giocato una sfida ottima, da voto altissimo in pagella, come quella di quasi tutti i suoi compagni di squadra. Però è un segnale molto chiaro, quello lasciato da Hansi Flick: Perisic è un titolare in una squadra che può permettersi Coutinho fermo 75 minuti in panchina.