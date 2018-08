Giocarsi la stagione a fine agosto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, al Telia Parken di Copenaghen, Gian Piero Gasperini ha negato che la sua Atalanta si giochi la stagione domani sera, ore 18.30, con la squadra di casa. I danesi, forti di grandi vittorie con il fattore campo a favore, giocheranno un calcio più spregiudicato rispetto alla versione, molto poco divertente e forse un po' involuta, di Reggio Emilia. Al gran completo, con più di qualcuno - da Skov a Boilesen, passando per Bjelland - che ha rifiatato nel weekend.

"Non ci giochiamo la stagione, è solo un momento". In effetti non è una questione solamente economica, perché l'accesso a un'Europa League ti dà diritto a un 7-8 milioni di euro, decisamente meno rispetto ai 30 che ti garantirebbe la Champions. E poi perché forse giocare su un solo lato potrebbe dare quella brillantezza che l'Atalanta, l'anno scorso, non ha sempre avuto. Di più, c'è una Coppa Italia che è distante solo cinque gare dall'essere giocata e puntare su quel fronte potrebbe non essere azzardato.

La realtà è che l'Europa League è comunque un sogno per i nerazzurri, perché i tifosi hanno aspettato 25 anni e naufragare a Dortmund ha lasciato un po' di amaro in bocca.