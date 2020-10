"Giocherà Dybala, alla lunga vedo sacrificato Morata". Rivedi Condò sulle gerarchie della Juve

Paolo Condò e l'impiego nella Juventus di Alvaro Morata dopo Dinamo Kiev-Juventus, sfida decisa da una doppietta del centravanti spagnolo. Il noto giornalista ne ha parlato dopo la partita di Champions: "Tutti assieme non giocheranno mai. Dybala secondo me gioca e Morata contro la Dinamo Kiev ha calpestato le stesse zolle che calpesta Cristiano Ronaldo. Secondo me alla fine sarà composto per la maggior parte dei casi da Cristiano Ronaldo e Dybala con l'assistenza di Kulusevski e Chiesa e con Morata che giocherà degli spezzoni di partita". Ecco il video.