Giochi Olimpici nel 2021! Abe: "Atleti devono prepararsi al meglio e gareggiare in sicurezza"

E' durato 45 minuti il confronto telefonico tra il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente del CIO Thomas Bach che ha portato alla decisione di rinviare i Giochi Olimpici programmati per questa estate.

S'è trattata di una conference call alla quale hanno preso parte anche il presidente del comitato organizzatore, il governatore di Tokyo e il Ministro dello Sport e che ha portato alla decisione di rinviare al 2021 i Giochi Olimpici. "Come paese ospitante - ha detto Abe - vogliamo dare agli atleti la possibilità di prepararsi ai Giochi Olimpici nel modo migliore e la possibilità di disputarli in tutta sicurezza. Per questo motivo, ho suggerito di rinviarli di un anno e Bach era d'accordo con me. Abbiamo optato per il 2021 perché è difficile prevedere quando rientrerà questa pandemia. Continueremo a lavorare a stretto contatto col CIO anche nelle prossime settimane per la nuova organizzazione dei Giochi Olimpici".