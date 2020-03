Giochi Olimpici rinviati, annuncio del CIO: "Chi era qualificato, resta qualificato"

Gli atleti che si sono qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 resteranno qualificati". E' l'annuncio del presidente del CIO Thomas Bach, arrivato al termine della settimana in cui è stato ufficializzato il rinvio dei Giochi Olimpici che si terranno la prossima estate. Entro tre settimane il CIO annuncerà le nuove date, ma intanto sono arrivate indicazioni per gli atleti che già avevano staccato il pass per i Giochi di Tokyo. "Restano qualificati - ha detto -. Questa è una conseguenza del fatto che questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in accordo con il Giappone, rimarranno i Giochi della XXXII Olimpiade".