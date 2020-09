Gioco ad incastri: Inter e Juve sperano nell'effetto domino

E’ un gioco ad incastri, a tutti gli effetti, quello che si sta verificando nel mercato italiano. Una soap opera a puntate, in cui ognuna delle quali sembra destinata a disegnare un colpo di scena rispetto a quella precedente. L’esempio più eclatante è quello legato a Diego Godin, di fatto pronto ad essere regalato al Cagliari in cambio del solo pagamento del suo ingaggio e senza costi aggiuntivi per il cartellino. Uno scenario che apre all’approdo di Darmian in nerazzurro come completamento della rosa arretrata, ma soprattutto alla possibilità di iniziare a costruire un tesoretto tra risparmi e cessioni che andrà forzatamente arricchito se l’obiettivo è quello di puntare ad entrate di spessore oltre a quella di Vidal.

Un discorso che si può allargare anche alla Juventus, visto che le discussioni sono giunte allo snodo decisivo per liberarsi dell’ingaggio di Higuain e procedere con la ricerca di due nuovi attaccanti. I nomi sul tavolo sono noti, con Suarez che a sua volta discute la propria libertà con il Barcellona, e quell’Alvaro Morata tornato di prepotente attualità dopo i primi sondaggi esplorativi del mese scorso. Da costruire l’ipotesi di inserire delle contropartite tecniche con l’Atletico Madrid per rivedere lo spagnolo a Torino.

Attacco che freme anche per l’Inter, con Esposito in partenza in prestito servirà una quarta punta e per il posto di vice Lukaku sono partiti i sondaggi, uno è stato rivolto anche a Roberto Inglese del Parma. In attesa che l’effetto domino faccia il suo corso, e che il tesoretto di cui sopra venga effettivamente costruito per regalare ad Antonio Conte il colpo ad effetto che possa fare la differenza.