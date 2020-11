Gioia Napoli e Osimhen: per il nigeriano primo gol di testa tra Serie A e Ligue 1

vedi letture

Al Napoli è bastato un gol di Victor Osimhen per espugnare il Dall'Ara di Bologna. Secondo gol in Serie A per il centravanti nigeriano, e quindicesima rete messa a segno tra Ligue 1 e massimo campionato. Con una particolarità: come sottolinea Opta, infatti, si tratta del primo gol in assoluto segnato di testa dall'attaccante di Gattuso.