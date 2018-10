Gioiello (esaurito) da 51mila posti. La Commerzbank aspetta la Lazio

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte (Germania)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando il calcio è protagonista in campo ma non solo. La sfida di Europa League in programma questa sera tra Eintracht Francoforte e Lazio si preannuncia infuocata sotto molti punti di vista. Trattasi, infatti, di un grande appuntamento non solo per il club, ma anche per la città e i tifosi tedeschi (sempre molto calorosi). Ne è dimostrazione, in questo senso, la previsione sugli spettatori: la Commerzbank Arena sarà tutta esaurita. Uno stadio gioiello da 51mila posti che a partire dalle 21 si farà sentire eccome. I tifosi, dunque, hanno risposto presente agli appelli della società, ribaditi anche ieri in conferenza stampa da Adi Hutter (il tecnico dell'Eintracht) e dal difensore Marco Russ. "La spinta arriverà anche dal tifo", la linea comune ribadita a più riprese. Non a caso, gli ultimi 1000 biglietti disponibili sono stati polverizzati a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della partita.