Gioiello Kulusevski, sarà sfida Juve-Inter. Per l'Atalanta vale più di 30 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Saranno Inter e Juventus a contendersi l'attaccante svedese classe 2000 Dejan Kulusevski. Le due società hanno già dato il via ai contatti per l'acquisizione del calciatore attualmente al Parma, ma di proprietà dell'Atalanta. Per la Dea - riporta il 'Corriere dello Sport' -, il giocatore di Stoccolma ha già una valutazione superiore ai 30 milioni di euro.