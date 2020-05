Giorgia Meloni: "Spadafora ha peccato di possessività. Covid affrontabile per i calciatori"

Giorgia Meloni, presidente del partito Fratelli d'Italia e ministro più giovane della storia della Repubblica nel quarto governo Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla ripresa del campionato al Corriere dello Sport: "Spadafora ha creduto di essere il titolare del calcio, ha peccato di possessività ed egoismo. In questi casi la politica deve avere l'umiltà di ascoltare chi i problemi li vive direttamente, in questo caso FIGC e Lega Calcio. Stiamo parlando di un settore che produce ricchezza per il Paese, in tutti i sensi. I dati in nostro possesso parlano di mortalità tra gli Under40 dello 0,8%, significa che per il calcio, giocato da ventenni o trentenni controllati quotidianamente, il Coronavirus è un ostacolo affrontabilissimo".