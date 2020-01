© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' una giornata importante per il passaggio sempre più probabile di Christian Eriksen dal Tottenham all'Inter. Ieri il giocatore e il suo agente si sono confrontati con gli Spurs e lo faranno nuovamente, e in modo più approfondito, oggi a Londra. Il ragazzo non intende rinnovare con gli inglesi e ha già detto sì all'Inter. Contestualmente, l'intermediario della trattativa incontrerà l'Inter per cercare di limare la distanza. A 15 milioni di euro più 2 di bonus può arrivare la fumata bianca e a otto giorni dalla fine del mercato di riparazione, può arrivare anche il sì da parte di Daniel Levy. Giornata dunque calda, tra Milano e Londra. Eriksen si avvicina sempre più all'Inter.