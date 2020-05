Giornata chiave anche in Inghilterra. Riparte la Premier, c'è la data (provvisoria) e nuovi orari

vedi letture

Dopo la giornata di mercoledì, nella quale i club di Premier League hanno votato all'unanimità per il passaggio alla "Fase 2" degli allenamenti, è stato possibile valutare una possibile data di ritorno del massimo campionato inglese.

DATA NON DEFINITIVA - Il 17 giugno è la data scelta, sebbene non sia ancora ufficiale. Il CEO della Premier League, Richard Masters ha precisato: "Questa data non potrà essere confermata finché non avremo soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza necessari, poiché la salute e il benessere di tutti i partecipanti e sostenitori è la nostra priorità". Ciò che è certo è si ripartirà con i recuperi Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal.

CAMBIANO GLI ORARI, PIU' CALCIO IN TV -Le 92 partite rimanenti si giocheranno naturalmente a porte chiuse. Una soluzione destinata a durare almeno fino a tutto il 2020. La situazione sanitaria non cambierà nei prossimi 6-12 mesi e che la gente dovrà rassegnarsi all'idea di rinunciare allo stadio, ha spiegato il consigliere medico della Premier League nelle scorse settimane. Per la gioia dei tifosi tutte le partite verranno trasmesse in tv. Non solo, più di un quarto di esse saranno fruibili gratuitamente. Sky offrirà 25 partite e addirittura anche la tv di stato britannica, la BBC, potrà trasmettere quattro partite. Per permettere al pubblico di seguire più partite possibili sono cambiate anche le fasce orarie, distribuite in modo da poter vedere tutte le gare in programma: uno slot il venerdì alle 20, quattro il sabato (12.30, 15, 17.30 e 20), altrettanti la domenica (12, 14, 16.30 e 19), lunedì alle 20. E poi gli infrasettimanali che si giocheranno alle 18 e alle 20.

CAMPO NEUTRO POSSIBILE PER IL LIVERPOOL - Scongiurato lo spauracchio, soprattutto per le squadre di bassa classifica, di giocare le restanti partite su campi neutri. Tuttavia il rischio di assembramenti non esclude del tutto questa eventualità, soprattutto nelle partite più a rischio. Sotto la lente d'ingrandimento la città di Liverpool, che ospiterà il derby del Merseyside e successivamente Liverpool-Crystal Palace, che può sancire il titolo dei reds dopo 30 anni d'attesa e quindi col forte rischio che molti tifosi si presentino nei pressi di Anfield.