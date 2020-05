Giornata decisiva per il calcio italiano: via all'Assemblea di Lega, centrali i diritti tv

Ha preso il via l'Assemblea di Lega di A in videoconferenza. Gazzetta.it ha spiegato che in avvio il presidente Dal Pino ha fatto appello a unità e compattezza. Sono seguiti i complimenti di Scaroni, Barone, Fienga, Lotito, Ferrero, Agnelli. E altri ancora. Oggi si capirà cosa intendono fare le televisioni: se pagare l’ultima rata, la sesta della stagione che devono ai club, oppure no.