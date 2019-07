Giorni decisivi per il futuro di Milinkovic. La Lazio spera nel rilancio PSG

Settimana decisiva per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, secondo Il Messaggero: nelle prossime ore è infatti attesa una mossa ufficiale da parte del Manchester United per il centrocampista serbo, col presidente Lotito che ha fatto sapere di non voler scendere dalla richiesta di 90-95 milioni bonus compresi.

I Red Devils restano la squadra maggiormente interessata al giocatore, soprattutto nell'ottica della possibile sostituzione di Paul Pogba. Sullo sfondo resta il PSG, con Tare e Lotito che sperano nel rilancio parigino per alzare il prezzo.