Giovane, accessibile e di manovra: la Roma traccia il profilo del vice-Dzeko

Non è un mistero che uno dei problemi di questa stagione in casa Roma sia stato il non avere un giocatore in grado di far rifiatare Edin Dzeko. Le fiches puntate da Petrachi su Kalinic sono state una scommessa persa, complice anche una rottura della testa del perone che ha costretto il croato ai box per 45 giorni. Di occasioni comunque l’ex Atletico Madrid ne ha avute, senza mai riuscire a sfruttarle al di là della doppietta con il Cagliari prima dello stop forzato del campionato. Dunque niente riscatto a 7 milioni dopo i 2 già versati per il prestito oneroso. Con queste cifre, forse aggiungendo qualcosa, il club giallorosso vorrebbe provare ad accaparrarsi il vice Dzeko per la prossima stagione.

IDENTIKIT - Fonseca domenica ad A Bola è stato chiaro: “Tiquinho non è un obiettivo. Non stiamo cercando in Portogallo”. Scartata quindi l’ipotesi che avrebbe portato Soares del Porto nella Capitale. Non è il profilo richiesto a Trigoria. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021 ma con un clausola da 40 milioni e soprattutto ha 29 anni. La Roma cerca esattamente l’opposto: un attaccante giovane e con un potenziale ancora inespresso che permetta ai giallorossi di non spendere troppo tra costo del cartellino e dell’ingaggio. Non è obbligatorio che sia italiano, deve esser bravo nel gioco di manovra, ma non una copia esatta di Dzeko in modo da garantire all’allenatore una variante.

IDEE - I nomi dunque sul taccuino di Petrachi fino a questo momento che rispecchiano queste caratteristiche sono quelli di Hurtado e Pinamonti. Il primo ha venti anni, gioca nel Boca e per molti addetti ai lavori è tra i profili più interessanti del Sud America. Il secondo si conosce meglio perché gioca nel Genoa ed è stato vicino alla Roma già la scorsa estate proprio negli ultimi giorni di mercato. Petrachi lo segue con interesse da tempo, ma il prezzo rispetto all’attaccante venezuelano sarebbe maggiore. Per abbassarlo il club capitolino potrebbe inserire Perotti nella trattativa, ma è ancora presto affinché l'operazione decolli perché Fonseca in questi giorni lo ha detto a più riprese di star sfruttando questo periodo a casa per trovare calciatori adatti al suo gioco. Hurtado e Pinamonti restano due soluzioni, ma potrebbero aggiungersi altri nomi al casting.