Giovane, ambizioso e con la fame che vuole Lotito: la Lazio rimane su Luis Suarez

"L'interesse maggiore è quello della Lazio". E se lo dice un giocatore, nell'intimità di una diretta Instagram, bisogna credergli. Tare segue il 22enne attaccante Luis Suarez, su questo dubbi non ne esistono: poi da qui a dire che arriverà a Roma la strada è molto lunga. Come ha anche confermato il suo agente Miguel Alfaro (lo stesso di Luis Alberto e Jony) al Corriere dello Sport: "È positivo che sia cercato da club così importanti, ma vedremo cosa vorrà fare il Watford, che ha il cartellino". Adesso è in prestito e sta trascinando a suon di gol ( 17) il Real Saragozza alla promozione in Liga: a 11 giornate dalla fine è a -1 punto dal Cadice primo.

"È esplosivo, è umile e ambizioso, diventerà un grande 9 europeo" ha aggiunto il procuratore. Potrebbe essere il profilo più idoneo per completare l'attacco della Lazio per la prossima stagione. È giovane (classe 1997) e vuole imporsi in un grande club. Avrebbe la fame e la cattiveria giusta, quella che piace a Lotito, ma al tempo stesso non avrebbe la smania di diventare subito un titolare inamovibile. Destro naturale, ha segnato diverse reti anche con il sinistro quest'anno. Alto 185 cm, è scaltro e freddo negli ultimi 20 metri. In più, nonostante sia colombiano, ha il passaporto europeo. Un grande ostacolo potrebbe essere la richiesta economica del Watford, che lo ha acquistato nel 2017 per poco più di 100 mila euro. Adesso non lo regalerà vista la folta concorrenza che c'è sul suo conto (Siviglia e Atletico Madrid si sono interessate): gli ottimi rapporti con il suo entourage potrebbero facilitare un'eventuale trattativa, ma se ne riparlerà più avanti, quando il clima sarà più fertile per il mercato.