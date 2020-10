Giovani, difesa e progetto. Il Borussia Dortmund vuole tornare a vincere

Sembra un cambio di paradigma, quello del Borussia Dortmund in questo primo scorcio di campionato. Da sempre squadra votata più all'attacco che alla difesa, ha subito solamente due gol nelle prime quattro partite di Bundesliga, entrambe nella sconfitta contro l'Augsburg di Caligiuri per 2-0, in trasferta. Gli sforzi sono stati fatti anche per ri-creare una difesa di buon livello, anche se l'assenza di Akanji - finito nel vortice Coronavirus appena prima delle nazionali - si potrebbe fare sentire per una linea che sembra un po' compassata.

SCONFITTA IN SUPERCOPPA - Così in campionato il Borussia Dortmund occupa la terza posizione con nove punti in classifica, otto gol segnati e solamente due subiti. Nella super sfida contro il Bayern, in Supercoppa di Germania, è arrivata però una defezione per 2-3. Al netto di una capacità di rimontare due reti (dal 2-0 Bayern al 2-2), è stato ancora Kimmich a fare la differenza.

LIMITI E BILANCIAMENTO - Ancora una volta il Borussia Dortmund è, almeno in potenza, una delle squadre più belle e divertenti di Europa. Spesso però non significa che ci sia una strategia vincente. Favre ha deciso di impostare la squadra con una difesa a tre, spesso con Piszczek nel ruolo di fluidificante, per avere un bilanciamento migliore e porre fine al problema dei gol segnati. La sensazione è che la bella gioventù del Borussia non si accompagni alla maturità di dieci anni fa, quando Klopp creò una squadra vincente, giovane e bellissima.