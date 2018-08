Giovani ed esperti, il mix ideale per il grifone di Ballardini

Risultato finale: Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 17' Kouamé, 94' Mraz)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Marchetti, Mimmo Criscito e Goran Pandev da una parte, dall'altra Krzysztof Piatek e Christian Kouamé. Il Genoa di Davide Ballardini riparte da un mix di calciatori, tra l'esperienza e la gioventù per guardare avanti con fiducia. Nonostante la tristezza dovuta alla tragedia del ponte Morandi, il grifone è riuscito a vincere con una certa brillantezza, contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli che - sette giorni fa - ha mostrato già una discreta forma fisica.

Importante, dunque, per il club di Preziosi l'arrivo di elementi di spessore: Marchetti non giocava in A dal febbraio 2017 ma ha mostrato di avere ancora ottimi riflessi e una buona agilità, il macedone ex Inter riesce a tenere il campo per circa un'ora in cui può fare la differenza mentre l'esterno ex Zenit San Pietroburgo ha marchiato questa vittoria con due assist a inizio partita. Esperienza e qualità, per la spensieratezza e i guizzi vincenti rivolgersi a Piatek e Kouamé. Un esordio in Serie A da incorniciare per i due attaccanti, con un gol a testa e tanta voglia di continuare a lavorare per diventare certezze per il Genoa. Non solo giovani promesse.