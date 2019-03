Giovanni Galli: "Gigio dimostra suo valore, Milan capolavoro di Gattuso"

Durante la trasmissione 'Milan News' su Monte Carlo Sport, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato del momento del Milan.

Su Donnarumma: "Ha passato dei mesi molto duri, quell'estate non fu un periodo belle per Gigio, il quale però adesso sta dimostrando a tutti il suo valore. La questione rinnovo ha pesato molto su Donnarumma e sul suo rendimento nella scorsa stagione".

Sui prossimi impegni del Milan: "Da qui alla fine è una corsa ad ostacoli, chi inciampa meno ha più chance di arrivare in Champions. Il Milan ha le carte in regola per arrivare terzo o quarto, Gattuso ha fatto un capolavoro con questa squadra. Ha creato un senso di appartenenza, ha portato grandi motivazioni. Rino ha grossi meriti. Nonostante la grande concorrenza delle altre squadre, il Milan ha ottime chance di arrivare in Champions. I rossoneri hanno trovato la loro quadratura e devono continuare così. Mi auguro che il derby non abbia lasciato strascichi, ha avuto due settimane per superare la sconfitta e ora ci si rituffa sul campionato, senza dimenticare quello che è stato fatto prima del derby. Finora la stagione del Milan è molto positiva, visto che è ancora in corsa per la Coppa Italia".