© foto di Federico De Luca

L'ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato a Milannews dopo la sconfitta dei rossoneri nel derby: "Ho visto due squadre che hanno fatto una buona partita, anche se è vero che per oltre un'ora è stata l'Inter a comandare la gara. Poi c'è stato il gol del 2-1 e sembrava che l'inerzia fosse cambiata. Il rigore ha ridato certezze e sicurezze all'Inter, ma il Milan non ha mai mollato. Gattuso ha inserito una seconda punta, cambiando l'assetto tattico della squadra, cercando di recuperare anche due gol di svantaggio. Il Milan credo abbia risposto anche bene, l'Inter era forte di due gol ed è riuscita a difendersi bene, meritando complessivamente nei 90 minuti. Il Milan, probabilmente, ha subito la pressione mentale del derby. Il peso della partita era tutto sulle spalle dei rossoneri, dopo aver recuperato sull'Inter un grande svantaggio in classifica e giocando in casa. Ho visto una squadra che non era libera mentalmente com'è stato nelle partite precedenti".