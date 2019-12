Giovinco: "Meritavamo di più. Italia? Non credo di tornare, mai dire mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanta amarezza per Sebastian Giovinco, stella assoluta dell'Al-Hilal che ha perso la semifinale di Coppa del mondo per club contro il Flamengo. Intercettato da Sport Mediaset, la Formica Atomica commenta così la prestazione: "Peccato, meritavamo sicuramente di più nel primo tempo, magari un gol in più. Però questo è il calcio. Abbiamo giocato due giorni fa, eravamo ancora un po' stanchi, può essere un fattore".

Sei reduce dall'esperienza a Toronto, ora un'altra avventura.

"Sono esperienze di vita, io sono orgoglioso di quanto fatto. Non è facile adattarsi, sono molto contento. Mi dispiace per oggi, veramente potevamo fare qualcosa di grande".

Ti manca il calcio italiano? Torneresti?

"Adesso come adesso non lo so. Farò 33 anni il prossimo mese, non so se tornerò ma mai dire mai".

Sorpreso dall'Inter di Conte?

"No, l'avevo detto fin dall'inizio che era una delle pretendenti allo Scudetto".

La Juventus?

"Vince da 8 anni, è sempre e comunque la squadra da battere. È la favorita".

Hai giocato contro Ibra in MLS: a 38 anni farebbe la differenza in Serie A?

"È un giocatore che conosciamo tutti, fa la differenza ovunque. Sicuramente anche al Milan".