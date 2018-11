Giovinco: "Mi manca la Serie A. Toronto? Ho ancora un anno di contratto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Giovinco ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Io a Toronto sto bene. Ho ancora un anno di contratto. Questa è l'unica certezza al momento. Poi si vedrà. Per il futuro, non chiudo la porta a nessuna opzione. Mi manca l'Italia, mi manca la Serie A anche se, lo ripeto nuovamente, in America va tutto benissimo. Quindi, in questo momento, non è una priorità tornare in Europa".